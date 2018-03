'TOP - The Best of 80/90/2000' alle Industrie

TOP - The Best of 80/90/2000/Italiana/Rock/Pop/Rap/Trap/House. TOP è il party commerciale per eccellenza. TOP racchiude il meglio degli anni '80, '90 e 2000. Top arriva a Catania Venerdì 23 Marzo alle INDUSTRIE. In collaborazione con Blow Rock. Ticket: 5 Euro in lista nominale o con Blow Card (entro le 01.00). Ticket: 10 Euro non in lista. Privèe disponibili al 347 7533036.