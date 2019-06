Finale al Centro Sicilia per "L'influencer è di serie"

Si sono sfidati per tutto l’inverno e domani si giocano il tutto per tutto nella finalissima: sono i protagonisti di ‘L’influencer è di serie’ la web series, realizzata al Parco Commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, che premia l’outfit più interessante. A giudicare gli otto finalisti sarà uno dei curatori d’immagine più qualificati del mondo dello spettacolo italiano: Giovanni Ciacci che domani, sabato 22 giugno, a partire dalle 17 passerà ai raggi x i concorrenti rimasti in gara.

La web series è andata in onda sui canali social del Centro Sicilia. La finalissima de ‘L’influencer è di serie’ rientra nei festeggiamenti per l’ottavo compleanno di Centro Sicilia che culminerà con una grande festa in programma domani pomeriggio nell’area eventi del Parco commerciale a cui, ovviamente, prenderà parte lo stesso Giovanni Ciacci. Per i più piccoli grande festa con Lampo, Milady, Milou e Polpetta e tutti i personaggi dei Quarantaquattro Gatti. Intanto un altro grande appuntamento con la musica e le tendenze: venerdì 28 giugno arriva Elettra Lamborghini che firmerà le copie del suo primo album ‘Twerking queen’. Per partecipare all’evento basta iscriversi seguendo le informazioni reperibili sulla pagina facebook di Centro Sicilia.