Insieme si può - Doniamo il Natale

Anche quest'anno l'obiettivo è quello di regalare un sereno Natale alle famiglie più bisognose. Per questo vi invitiamo ad una cena solidale, Venerdì 30 novembre ore 20:30 alla Casa della Carità, via Scandurra 8. In questa occasione verranno raccolte delle offerte libere che saranno devolute interamente alle iniziative della JMV Catania per far trascorrere alle famiglie meno fortunate di Catania un Natale più sereno.