Vuoi passare una piacevole serata in un ambiente fresco e amichevole? Vai al Teatro Zig Zag in via Canfora 69 a Catania per “Io leggo, tu scrivi” il primo appuntamento del “Club della Lettura e della Scrittura creativa”. Il 21 giugno alle ore 20.30 si leggeranno brani del romanzo di Salinger “Il giovane Holden”, e il 28 giugno del “Diario di Adamo ed Eva” dell’umorista Mark Twain, sempre alle ore 20.30.

Dopo una mezz’ora circa di lettura verrà offerto un gustoso trancio di pizza e poi si potrà leggere personalmente uno scritto sul tema dell’adolescenza nella prima serata, e sulla coppia nella seconda, oppure affidarlo alla voce degli attori della Compagnia dei Percorsi Divertenti. Senza alcuna pretesa critica, per il solo piacere di confrontare le idee e i pensieri in una cerchia ristretta di uditori che condividono gli stessi interessi, con un sottofondo di buona musica, per nutrire la fantasia e rinfrancare lo spirito. Sala Climatizzata. Ingresso 10 euro. Prenotare al 330 843843.