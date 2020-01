J-Ax Instore+Live Unplugged al Centro Sicilia

Giovedì 30 gennaio ore 17.30, al CentroSicilia arriva J-Ax Instore+Live Unplugged. E' necessario l'acquisto del cd (dal 24/01/20) per ricevere il PASS per il firmacopie. Stampa anche il giorno stesso il coupon presso i totem (accanto all’infopoint in galleria) e ricevi il PASS.

Se acquisti l’album presso uno dei nostri punti vendita ricevi il PASS prioritario. Biglietti per gli in-store + live Unplugged al seguente link. L'acquisto del solo Instore+Live Upgrade non consente l'accesso prioritario al mini live + firma copie. E' necessario l'acquisto del cd.