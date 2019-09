J AX+Articolo 31 LIVE alla Villa Bellini

J-Ax + Articolo 31: quattro nuove date estive. J-AX e Dj Jad tornano come J-AX + Articolo 31 e, dopo le prime date annunciate, ecco nuovi eventi per il duo più famoso della musica hip hop in Italia: si esibiranno anche mercoledì 3 luglio al Rugby Sound di Legnano (MI), sabato 20 luglio in Piazzale Zenith a Bibione, sabato 31 agosto al Foro Boario di Noci (BA) per l’Animanote Musica In Collina e sabato 7 settembre a Villa Bellini a Catania per l’Estate Catanese. Dopo i 10 sold out consecutivi al Fabrique di Milano, J-Ax è pronto a far rivivere la magia degli Articolo 31 anche nei principali festival ed arene di tutta Italia. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.