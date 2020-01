J Ax incontra i fan al Centro Sicilia: mini-live e firmacopie

Pubblico delle grandi occasioni ieri al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, per la tappa del tour in store di J Ax. Centinaia di fan si sono dati appuntamento per seguire il mini live del re del rap italiano che sta promuovendo in giro per l’Italia il suo ultimo lavoro discografico: ‘ReAle’. J Ax si conferma leone da palcoscenico trascinando il pubblico in un vero e proprio concerto che ha appassionato fan di ogni età. Tra le canzoni proposte al pubblico ‘Tutta tua madre’ o ‘Maria Salvador’ fino all’ultimo singolo ‘La mia hit’ che in questi giorni sta letteralmente dilagando nelle radio italiane.

Dopo il live unplugged J Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti, si concesso ai fan per il tradizionale rito del firmacopie. Quello organizzato ieri nella grande arena del Centro Sicilia è stato il primo appuntamento musicale del 2020, mentre è attualmente in corso l’expo ‘Carnevali di Sicilia’ che mette in rassegna le peculiarità carnascialesche di alcune città isolane: Acireale, Avola, Palazzolo Acreide e Misterbianco. Fino al 25 febbraio in esposizione ci sono mini carri e pezzi di carri allegorici, ma anche altri elementi caratterizzanti dei vari carnveali. Inoltre, per tutti i weekend sono previste una serie di attività che coinvolgeranno direttamente gli avventori del Centro Sicilia