Jazz in Cortile presenta CFM Jazz Project

Jazz in Cortile presenta C F M "A love supreme". Giuseppe Messina - tenor sax, Angelo Fichera - piano, Enzo Messina - e. bass, Daniele Caruso - drums. Direzione artistica: Francesco Vaccaro. Prima del concerto proseguiremo l'approfondimento dell'opera pittorica di Lucia Motta con la presentazione del quadro "Rocce sul mare" che sarà esposta durante il concerto. E' consigliata la prenotazione del tavolo in sala a causa dei posti limitati telefonando al 3477578951.