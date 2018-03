'The Clash in memory of Joe Strummer' al MA

Sul palco di BoileRock del Ma Catania saliranno il prossimo sabato 10 marzo, a partire dalle ore 22.00, tantissimi artisti siciliani che suoneranno e interpreteranno le principali canzoni dei THE CLASH. Una sintesi tra lo stile seminale, la militanza e il sound rivoluzionario della punk band inglese e l’identità rock di Catania. dress code: t-shirt THE CLASH/t-shirt ROCK. Opening door ore 22:00. Free entry fino alle 23:00 (in lista). Ticket: 8,00 euro (in lista) fuori lista € 10,00.