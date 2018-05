Jovanotti ed il suo “Lorenzo Live 2018” sbarcano al Pal’Art Hotel di Acireale: 8, 9 e 11 maggio

Con i tre appuntamenti al Pal’Art Hotel di Acireale, Jovanotti si prepara a portare in Sicilia il suo “Lorenzo Live 2018”. Lo show, prodotto da Trident ed organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, debutterà domani (8 maggio) e sarà ad Acireale anche mercoledì 9 e venerdì 11 maggio. La produzione sta ultimando i lavori che prevedono un allestimento customizzato del Palazzo, sfruttando completamente le caratteristiche dello spazio e proponendo uno show unico, a 360 gradi.

Uno spettacolo immersivo, avvolgente che inizierà all’ingresso del Pal’Art Hotel e che stupirà con un allestimento unico, sorprendente, completamente nuovo, mai visto prima. La super band di “Lorenzo live 2018” sarà composta da: Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone). Dopo il sorprendente successo di Oh, vita!, la title track che ha anticipato la release dell’album, stabile per diverse settimane al numero 1 nella classifica EarOne, il successo dell’ultimo lavoro discografico è continuato con Le canzoni. È l’unico pezzo dell’album con la cassa dritta, è un’istigazione al ballo scatenato, è il singolo più dance dell’album.

La ritmica è forte e incalzante, le strofe frenetiche e il ritornello astratto e preciso, tanto da essere considerato una sorta di manifesto new-pop. “Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente”. E ogni sera, la stella de Le canzoni, il secondo brano nella tiratissima scaletta dello show, ha entusiasmato il pubblico che ha gremito il Lorenzo Live 2018 e lo farà anche nelle tre date siciliane. Il videoclip de Le canzoni, firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo ovvero gli YouNuts è la “sigla di Fantastico 2018” e ha già superato 7 milioni di visualizzazioni, gli estremi che convivono nel nuovo album di Lorenzo sono anche in questo video: un omaggio multiplo al varietà “nazionalpopolare" e al cinema d’autore. Il live di Acireale avrà inizio alle 21. Ultimi biglietti disponibili per la data di venerdì 11 maggio. Infoline: 0957167186.