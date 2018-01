Kia Renting – Gamma Sportage, concessionaria La Spina Auto 2 srl

Da oggi per avere la gamma Kia Sportage hai una scelta in più: il programma di noleggio a privati con una vantaggiosa formula tutto incluso senza pensieri a partire da 289 euro al mese. Tu dovrai soltanto guidarla. Ogni cliente che aderisce può beneficiare di tutti i servizi assicurativi, di manutenzione e bolli già inclusi nel canone mensile e al termine del periodo di locazione continuare con la formula noleggio a bordo di una nuova vettura Kia.

Scopri di più su http: //www.kia.com/it/laspinaauto2. La concessionaria La Spina Auto 2 srl vi aspetta sabato 20 e domenica 21 a Gravina di Catania in via Nicola Coviello 36 per provare insieme l’innovazione e qualità di Kia Sportage. Kia Sportage, Simply the Best, Simply the Suv.