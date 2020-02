'Kryptonite' al Teatro Machiavelli

Il Teatro Machiavelli in collaborazione con Fondazione Lamberto Puggelli, Associazione di promozione sociale “Ingresso Libero”, Università degli Studi di Catania presenta KRYPTONITE. Drammaturgia e regia Orazio Condorelli con Peppe Macauda, disegno luci Salvatore Frasca, organizzazione Santa Briganti. “Menzione della giuria per l’interpretazione” al Minimo Teatro Festival di Palermo 2017. Un’estate cittadina vissuta tra folli corse, timide speranze e incontri speciali. La metafora supereroistica irrompe sulla scena per un racconto intimo e vitale sulla memoria e sull’incanto del mondo. Sabato 29 febbraio 2020, ore 21.00. Biglietti: 10 € intero, 8€ ridotto over 65, 5 € ridotto studenti. Per info e prenotazioni: teatro.machiavelli@gmail.com, 328 6858214 (h 17.00 – 20.00 anche whatsapp).