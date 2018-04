Sabato 28 aprile sesta e ultima puntata di #BoileRock al MA Catania, che spegne i riflettori con il LIVE di una storica band di world music i KUNSERTU, indimenticabile la loro Mokarta. Ticket: entro le 23.00 - 7,00 euro (€ 5,00 in lista). Dalle le 23.00 in poi - 10,00 euro (€ 7,00 in lista).