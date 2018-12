GLI INCONTRI TEMATICI DI NAUTILUS. Ascolto sensibile di sé e dell'altro. L'ALBERO È LA MIA STORIA. A cura di Giacoma Coniglione. Scrittrice e volontaria autobiografa. Mercoledì 12 dicembre 2018 16:30 - 19:00. Ingresso Libero. Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino. Castello di Leucatia, Via Leucatia 68, Catania.

Gli incontri tematici di Nautilus. Sono dedicati alla lettura e all'ascolto di scritture autobiografiche. Il tema di ogni incontro, proposto e curato dai volontari dell'OdV Le Stelle in Tasca, vuole sollecitare un ascolto sensibile di sé e dell'altro. I testi autobiografici sono presentati e letti dai partecipanti che li hanno redatti in funzione del tema dell'incontro.

Per partecipare. La partecipazione agli incontri, come uditori o scrittori autobiografi, è libera e gratuita. Chi desidera ascoltare le letture che saranno proposte, può liberamente partecipare agli incontri previsti senza alcuna iscrizione preliminare. Le autrici e gli autori che desiderano proporre la lettura di un testo autobiografico, dovranno far pervenire le loro proposte per e-mail a info@lestelleintasca.org.