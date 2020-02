L'alchimista pazzo. Lo scienziato pazzo ha deciso di dedicarsi all'alchimia per la prima di "l'alchimista folle" spettacolo con tantissimi nuovi e stupefacenti esperimenti: trasmutazione della materia, passaggi di stato esplosioni e tante nuove trovate per stupire grandi e piccoli con la scienza dell'alchimia.

Non potete mancare e se questo non bastasse nella stessa giornata potrete assistere al nuovo spettacolo nello stupefacente formato del full dome - DUE LENTI PER L'UNIVERSO prodotto dal prestigioso Damiloa Astronomy Center of Hawaii, e la lezione sulle stelle di febbraio, tenuta dal leggendario astrofisico Massimo Cigna. Ancora il più grande museo della scienza di Sicilia con oltre 100 esperimenti interattivi e il popolatissimo insettario, per una visita guidata con le guide scientifiche.