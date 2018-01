Appuntamento sabato 28 gennaio e domenica 29 gennaio al Teatro della Consolazione con lo spettacolo 'L'altalena'. La commedia narra la storia di una giovane orfana, Ajtina, che abbandonata dal cosiddetto fidanzato, Mariddu, cerca conforto ed aiuto nella famiglia di lui, non trovandolo nella madre, Donna Flavia, ma soltanto nel fratellastro, Neli. Mariddu, ingelositosi, la ferisce e viene arrestato. Quando esce dal carcere vorrebbe riallacciare la relazione, ma Ajtina, a quel punto, preferisce il fratellastro Neli che durante quel lungo periodo, l’ha aiutata ad andare avanti con grande generosità, palesandole il suo amore seppur con tanta timidezza.

Come si evince da questa breve sinossi, una storia d’altri tempi, quasi una sceneggiata in termini drammaturgici. Sennonché Martoglio inserisce nel plot narrativo due personaggi, i cosiddetti giovani di barbiere al servizio del principale Neli, costruendo una serie di situazioni divertenti.In questo senso, la tradizione ha visto sempre attori maturi interpretare i sopracitati due ruoli, in origine pensati come giovani. Non sono, allora, i toni patetici ad avere decretato il successo della commedia ma l’irresistibile comicità che emerge dalle varie scene. Ecco perché, nella storia delle messe in scena della commedia, i primi attori del teatro siciliano hanno voluto interpretare il ruolo di Nino, così come i grandi comici quello di Pitirru.