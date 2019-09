L’Arancino più grande del mondo: METRO supporta la città di Catania per battere il Guinness World Record

5 ottobre: una giornata che sarà memorabile per METRO e per la città di Catania.

La città etnea sarà infatti teatro dell’evento di lancio della Festa delle Attività in Proprio 2019, il progetto ideato nel 2016 con l’intenzione di supportare i professionisti dell'Horeca dando visibilità al loro business e mettendoli in contatto con i clienti finali.

L’evento vedrà come protagonista principale l’arancino, il re delle specialità gastronomiche siciliane.

Con il supporto dei mastri catanesi, METRO tenterà di battere il vecchio record mondiale dell’arancino più grande del mondo, appartenente ad Amalia Bucurei, Francesco Giuseppe Trovato e Gastronomia Aurora che nel settembre 2011 crearono un arancino di 20,2 kg a Linguaglossa (CT).

L’appuntamento è quindi per sabato 5 ottobre a partire dalle 18.00 nella centralissima piazza dell’Università. Oltre all’arancino dei record tante le attività per intrattenere i catanesi: non mancheranno infatti cooking show, degustazioni e tanta musica. Ospiti d’eccezione si alterneranno su palco per celebrare insieme Catania e il suo arancino.

Appuntamento al 5 ottobre per festeggiare tutti insieme le attività in proprio!