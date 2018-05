'L'Arma' LIVE alla Cantina Malenchini

Appuntamento Venerdì 1 Giugno, dalle ore 21.00, per un nuovo evento a Cantina Malenchini che vedrà protagonisti L'ArmA e la loro splendida musica. Durante la serata sarà possibile gustare taglieri di salumi e formaggi, in abbinamento ai calici di vino (disponibile anche il menu vegetariano). Per info e prenotazioni: 3420492629.