L'ARTE DELLA BEFFA. Farsa in due Atti di Aldo Lo Castro - Riadattamento Matteo Favara. Lo spettacolo sarà messo in Scena dalla Compagnia Teatrale "i Siciliani" nei giorni Sabato 30 Novembre ore 18.00 e 21.00 e Domenica 01 Dicembre ore 18.00 presso la Sala Chaplin, via Raffineria 41, Catania. Nel Cast Artistico: Matteo Favara, Rosita Trovato, Raimondo Catania, Salvo Calandra, Rosa Lao - Regia di Matteo Favara. Costo del Biglietto Euro 15.00 ...in Prevendita Euro12.00 - Info e Pren. 3475151480 - 3312180986

Lo Spettacolo è una Produzione "Truecolorsevents".