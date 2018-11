Anime in scena - L'esclusa

ANIME IN SCENA. Stagione teatrale/musicale. Adattamenti/riduzioni/liriche musiche/narrazioni/ regie di Salvatore Guglielmino. Ne "l'Esclusa" verrà evidenziata la finta apparente diversità di relazione tra la protagonista “Marta Ayala”, il marito, il padre e il presunto amante. La stessa scelta registica di affidare ad un unico interprete i ruoli maschili, rivela come essi siano simili, e che “il fatto accaduto” li schiacci tutti allo stesso modo, come un macigno. Marta si ribella a tutto ciò e continua a lottare, non per orgoglio ma per dignità.