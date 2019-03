Spettacolo 'L'ha fatto una signora'

Commedia farsesca ed esilarante in puro dialetto siciliano con testo di Maria Ermolli De Flaviis. La scena, unica per tutta la commedia, è ambientata nella Catania popolare agli inizi degli anni 70. Un tassista, durante una comunissima giornata lavorativa, trova nella propria macchina: un bimbo di pochi mesi in piena vitalità che è stato abbandonato dalla mamma, una lettera e 50 mila lire. Lì per lì, non sapendo cosa decidere, ritiene opportuno di portarlo a casa sua con l’idea di tenerselo, ma la moglie dell'autista, estremamente gelosa e pervasa da cronica gelosia, sospetta che quello sia il frutto di un’ennesima grave colpa d’infedeltà da parte dello sposo. Dall'episodio l'autista trae i numeri per una doppia quaterna al lotto che esce in pieno e gli assicura una vincita di svariati milioni delle vecchie lire.

Tuttavia, al momento di incassare il premio, lo sventurato tassista si accorge che le giocate sono andate smarrite. Da qui una serie di situazioni paradossali e circostanze avverse, equivoci, malintesi e gag umoristiche, fanno si che la pace domestica, ne resti sconvolta quasi fino alla tragedia. Insomma, situazioni adatte a far trascorrere un pomeriggio all’insegna del buon umore. Ovviamente, come in tutte le commedie brillanti, sarà il chiarimento finale che farà tornare tutto alla normalità e con la gioia di tutti. Per info e prevendite: tel 347 9285203 - compagniajonica@alice.it.