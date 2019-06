La conferenza dal titolo “L’opinione pubblica nell’era della digitalizzazione e dei nuovi media” si terrà mercoledì 26 giugno 2019 dalle ore 18 presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. Rischi e opportunità della digitalizzazione e dei nuovi media. Il loro impatto sull’opinione pubblica in Europa e il conseguente mutamento dello spazio pubblico nell’era digitale nonché gli sviluppi in Italia e Germania. Questi e altri saranno gli argomenti del dibattito che l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania è lieta di presentare assieme all’Università degli Studi di Catania. L’incontro si terrà mercoledì 26 giugno 2019 dalle ore 18 presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Ateneo. Le conclusioni all’evento saranno dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Viktor Elbling. È prevista la traduzione simultanea.