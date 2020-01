La Bottega delle Meraviglie - Laboratorio creativo per bambini

Il Teatro Machiavelli in collaborazione con l'APS Ingresso Libero, la Fondazione Lamberto Puggelli, l'Università degli Studi di Catania PRESENTA LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE.

Laboratorio creativo, fucina di storie per bimbi da 4 a 8 anni a cura di Luisa Biondo e Graziana Maugeri. Sei storie e tante musiche, sei tecniche artistiche e narrative diverse, per sei cicli di quattro incontri settimanali di 1h e 30’ ciascuno. Una piccola finestra di libertà nel tran-tran della quotidianità, per stimolare la libertà creativa, il pensiero divergente, la bellezza della cooperazione. Ogni incontro servirà a rielaborare la fiaba che verrà messa in scena, insieme ai piccoli partecipanti, durante l’ultimo appuntamento di ogni ciclo, utilizzando Arpa e Kamishibai, il magico teatrino giapponese con illustrazioni originali fatte a mano, strumenti costruiti insieme, ritmi e nuove sonorità. Costo: 40 € per ogni ciclo. Età: 4/8 anni. Per info e prenotazioni: Luisa Biondo - Graziana Maugeri 349 34 16 495 - 392 467 6955.