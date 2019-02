Spettacolo giallo: "La casa del parco"

“La casa del parco” di Giuseppe Romualdi - adattamento e la regia di Mario Guarneri. Una casa signorile immersa in un parco, una famiglia benestante, uno sparo, un cadavere, un giudice che indaga. Gli elementi sono i più classici del giallo ma la storia che raccontiamo dietro è un’altra. È la storia di individui costretti, di persone che non possono scegliere per il proprio futuro. Ognuno dovrebbe poter decidere la propria strada anche se le sue idee non sono condivise dalla società, sono immorali o addirittura illegali.

Dal 21 al 24 febbraio 2019 giovedì ore 20:30, venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore19:00. Ingresso intero € 10,00 - ridotto € 8,00 (soci, under 25 e over 65). È consigliata la prenotazione. Teatroimpulso via Giovanni Gentile, 29 Catania. Info www.teatroimpulso.it - telefonare al 349.4002700.