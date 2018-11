La Domenica in Piazza dei Libri

Domenica 2 Dicembre Piazza dei libri e l'Associazione Gammazita vi aspettano per vivere e condividere una giornata dedicata alla Sicilia, attraverso il cibo, i libri e il teatro all'ombra del Castello Ursino.

Il Programma della giornata h.12:00 Visita al Pozzo di Gammazita alla scoperta della Catania Leggendaria in collaborazione con la Compagnia Malerba. Appuntamento e raduno davanti la sede dell'Associazione Culturale Gammazita (Piazza Federico di Svevia, 92-93 Catania). Ogni visita dura 40 minuti circa, non è necessaria la prenotazione ed è gratuita. h.13:00 Pranzo con Rocket from the Kitchen - cucina tradizionale siciliana di stagione e a km O.

13:30 Presentazione del libro Il Giro di Sicilia in 80+80 tappe a Piazza dei Libri e incontro con gli autori Mariagrazia Innecco e Mimmo Privitera. 15.30 Samba do Desempregado LIVE in Piazza dei Libri Manola Micalizzi Brasil - Voce e percussioni Cristian Ferlito - Chitarra sette corde e cavaquinho Alessandro Calì - percussioni. 18:00 Presentazione di Giù al Sud - Laboratorio di Commedia dell'Arte con Marzia Ciulla e la Compagnia teatrale Malerba. h. 19:30 Selezioni Musicali home made.