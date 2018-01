Spettacolo 'La durata di un inverno'. Teatro Del Canovaccio, via Gulli 12 Catania. 25/26/27 e 29 gennaio alle 21.00/ domenica 28 gennaio alle 18.00.

Trama dello spettacolo. "È pieno inverno, il freddo penetra nelle ossa, si approssima il Natale. Una giovane e spaesata donna dell'Est, appena giunta in Italia dal suo paese, si trova a dover vivere in una squallida stanza con due materassi in terra e pochi oggetti. La sua burbera coinquilina è la padrona della baracca, che oltre al posto letto le affitta una stanza al piano di sopra in cui entrambe "lavorano" a turno. Si svolge tutta qui questa piccola grande storia di dolore e umanità, tra quelle quattro mura che loro malgrado devono condividere per sopravvivere. Andrea (Eleonora Gusmano) a dispetto di ciò che si è abbassata a fare, è una donna pulita e dolce, un po’ naif, che vive nella ferrea determinazione di guadagnare abbastanza per costruire una casa nel suo paese per la sua famiglia. Tea (Ania Bogdan) appare come una velenosa megera, ma è solo un essere abbrutito dalla vita, nel cui cuore c’è ancora spazio per un po’ di tenerezza".