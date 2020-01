Ludum - La festa dei 20.000

La grande festa dei 20.000. Domenica 12 gennaio dalle 16:30. Festeggiamo i 20.000 fan sui social con un evento, con il meglio che LUDUM possa offrire. Tre attività divertenti e stimolanti per tutta la famiglia. Il leggendario science show dello scienziato pazzo con nuovi esperimenti per grandi e bambini. Il nostro planetario "Ludumachinario" con lo spettacolo prodotto dall'ente spaziale europeo "L'universo caldo ed energetico", nell'avvolgente formato full dome per una visione a 360° e una piccola lezione sul cielo di gennaio tenuta dai nostri astrofisici. Il museo della scienza, il più grande di Sicilia con oltre 100 esperimenti interattivi, seguiti dalle nostre guide scientifiche. Il tutto ad un prezzo "festa " di 8 € per le tre attività. Due attività solo 6 €. Una attività 5 €. Consigliamo la prenotazione al 3485205905 o al 095382529 perchè l'offerta è riservata solo per 100 posti. Apertura biglietteria ore 16:30, inizio attività ore 17:00.