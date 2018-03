La festa dell'Aeronautica militare al Centro Commerciale Porte di catania

Dal 16 al 28 marzo workshop, mostre, esibizioni e sorprese per celebrare il 95° anniversario

Il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania vola sulle ali del divertimento con una grande festa dedicata all’Aeronautica Militare. Dal 16 al 28 marzo, in Galleria ci sarà un innovativo simulatore di volo delle Frecce Tricolori, la mostra di velivoli e materiali delle Forze Armate, esibizioni sportive e workshop per tutti gli appassionati del settore. Ma non finisce qui.

Mercoledì 28 marzo vi aspetta, infatti, un grande spettacolo finale per celebrare il 95° anniversario della propria costituzione, fondata su coraggio, passione, coesione e grande professionalità.

L’appuntamento con la Festa dell’Aeronautica militare è dal 16 al 28 marzo al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania, sulla Strada Statale Gelso Bianco. Per rimanere aggiornati sugli eventi e sulle promozioni del Centro è consultabile il sito internet www.portedicatania.gallerieauchan.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/auchanportedicatania sempre aggiornata e ricca di contenuti.