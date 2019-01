La Festa di Sant'Agata: il barocco danzante

La festa di Sant’Agata è un rituale barocco, arricchito da una simbologia che si perde nella notte dei tempi. Se conosci già la vita della Santuzza, allora sei pronto per questo itinerario tematico. Decodificherai gli elementi di uno dei riti più importanti del mondo cristiano. 1) Cortile Platamone (Palazzo della Cultura, in Via Vittorio Emanuele) dove assisteremo ad una rassegna multimediale di immagini dedicate alla festività di Sant'Agata (durata circa 30 minuti). 2) Dalla Basilica Cattedrale a Piazza Stesicoro, e approfondiremo la storia delle candelore e il loro rapporto con i rituali pagani, spiegheremo il significato del fuoco e della cera, scopriremo la vecchia forma della “vara” e cercheremo di chiarire il perché della natura “collettiva” di una delle più maestose feste devozionali del mondo.

