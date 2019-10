La Fiera dei Morti torna a Catania

Da 79 anni per tradizione, torna a Catania la “Fiera dei Morti” dal 26 ottobre al 3 novembre 2019, dalle 9.00 alle 24.00. Prodotti tipici siciliani, pugliesi, stand gastronomici, abbigliamento, calzature e area giochi per i bimbi. Un appuntamento speciale per celebrare la festività dei morti e trascorrere qualche ora in spensieratezza.

Veniteci a trovare presso l’Ex Mercato Ortofrutticolo a San Giuseppe La Rena!

Organizzata dalla Essece S.R.L. di Arturo Coglitore.

INFO -> 3914914866 / 3287433625