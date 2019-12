Incontro 'La figura del pirata tra letteratura e fumetti'

Sabato 14 dicembre alle ore 18:00 si svolgerà presso la fumettolibreria di Catania la conferenza dal titolo “La figura del pirata fra la letteratura e il fumetti”. Interverrà la scrittrice Stefania Magnano autrice del romanzo “Una Donna a Bordo porta male” della casa editrice Booktribu. L’opera è arrivata in finale al 4° Concorso Letterario Nazionale della casa editrice vincendo il Premio Avventura. Il romanzo ambientato agli inizi del XVIII secolo, racconta le avventure della ciurma di piratesse della nave Iris’ Faith, attraverso gli occhi del narratore-protagonista Blake, un mite medico che si ritroverà coinvolto (suo malgrado) nel complesso e spesso violento mondo dei bucanieri.

Nell’ambito della conferenza Stefania Magnano analizzerà la figura del pirata attraverso le opere letterarie che l’hanno resa così affascinante presso tanti lettori nel corso del tempo. Interverranno anche Ettore e Dario Seminara gestori del canale youtube Fandom. La filosofia che sta alla base dei loro video è “lo commenti anche tu”, ovvero offrire agli appassionati di popolari anime e manga come Naruto o Dragon Ball, uno spazio dove discutere in maniera democratica e paritaria di comuni passioni. All’interno della conferenza analizzeranno come la filosofia e il modo di vivere dei pirati siano state interpretata dal mangaka Eichiro Oda nella sua celebre opera fumettistica One Piece. Seguirà un dibattito con il pubblico sulle tematiche affrontate.

