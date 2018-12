La Gift Card, il dono perfetto

Al Centro Commerciale Porte di Catania arriva un’idea regalo per le feste.

Con una promozione speciale.

Si avvicina il Natale con l’eterno dilemma dei regali: cosa mettere sotto l’albero? Un vestito che magari non verrà mai indossato? Un libro che non verrà letto? Quest’anno c’è un’idea per chi va in cerca del regalo perfetto: è la Gift Card del Centro Commerciale Porte di Catania. La Card può essere utilizzata in tutti i negozi del Centro Commerciale, con validità un anno. È un regalo che lascia la massima libertà di scelta e la massima flessibilità: come fare tanti regali in uno. Ed è perfetta per tutti i gusti e per tutte le età, per bambini e ragazzi, mamma e papà, amici e fidanzati.

In più, con l’eccezionale promozione, dall’8 al 24 dicembre acquistando una Gift Card da 30€ se ne riceverà in omaggio un’altra da 10€. Un’occasione davvero imperdibile per risolvere al meglio il grande dubbio dei regali. La Card può essere acquistata sui pad digitali nella Galleria del Centro Commerciale.

Maggiori informazioni su tutti gli eventi e le promozioni del Centro si trovano sul sito www.portedicatania.gallerieauchan.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/auchanportedicatania, sempre aggiornata e ricca di contenuti.