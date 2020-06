Ludum - Festa del solstizio d'estate

Ci lasciamo alle spalle questa bizzarra primavera, festeggiamo il solstizio d'Estate in modo spettacolare, come solo LUDUM riesce a fare.

All'aperto e nella massima sicurezza rispettando in modo esagerato il distanziamento. Un nuovo spettacolo "La Scienza e La Magia del Solstizio" con il mitologico Mago Dimis e il conturbante scienziato pazzo del LUDUM Pazzus. I Nostri telescopi grazie al nostro astronomo di fiducia Giuseppe Nicosia saranno puntati sull'affascinante cielo del solstizio potrete ammirarle la bellezza. Secondo tradizione un grande falò e altre sorprese per questa notte , piena di scienza e tradizioni.

Su richiesta e prenotazione, è possibile visitare anche il museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi. Le attività costano solo 8 € a persona (gratis per i bambini fino a 3 anni) e con 2 € aggiuntivi è possibile visitare il museo della scienza. Prenotate la vostra partecipazione al 3485205905 o al 095382529. La prenotazione è OBBLIGATORIA!!!!

Inizio attività ore 20:30 apertura biglietteria ore 20:00, per mantenere la sicurezza le attività sono riservate ad un numero ridotto di persone.