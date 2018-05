'Jam session' da Zenzero e Salvia

La jam session di questa domenica 6 maggio allo 'Zenzero e Salvia' è a cura di: MIRKO GRECO. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 15 anni e ne ha approfondito lo studio nel corso degli anni. In seguito ha intrapreso, parallelamente, lo studio delle percussioni, in particolar modo la Darbuka. Durante il suo percorso musicale ha posto principalmente l'accento sulle sonorità blues, gospel, country e folk sperimentandole sulla chitarra acustica. FULVIO RADIVO. Ha iniziato a suonare la batteria a 14 anni e fino ai 23 si è dedicato principalmente alla musica rock, il blues, per poi iniziare a sperimentarsi sui più disparati generi musicali ed alle improvvisazioni. Dai 30 in poi ha iniziato a suonare vari strumenti, iniziando a comporre. Ora si dedica principalmente all'improvvisazione libera con flauto traverso, armoniche a bocca, chitarra e percussioni.