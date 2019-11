Trekking fino al Monte Spagnolo

Sharing Sicily propone un trekking da fiaba con i colori dell'autunno che, dalle Case Pirao ci condurrà fino al Monte Spagnolo, uno dei più belli dell'Etna. Interessante in tutti i periodi dell'anno, in particolare autunno il bosco di betulle, faggi ed aceri si accende di giallo e di rosso con sfumature intense e variabili. Questa escursione offre la possibilità di attraversare la faggeta più estesa dell'Etna, le lave del 1981 che hanno minacciato Randazzo, in un paesaggio lavico veramente suggestivo, ed ancora vedere gli hornitos, piccoli coni vulcanici,le numerose "pietre cannone" un paio di rifugi dove si può sostare, ed una grotta di scorrimento lavico, la grotta Shadlish, tra paesaggi lavici e boschivi in una alternanza di colori diversi. Percorso di media difficoltà (E) per escursionisti che abbiano un minimo di allenamento. Non ci sono salite pesanti ma bisogna comunque percorrere 10 km. Dislivello: da 1150 a 1470.

Distanza 10 km A/R - Percorso ad anello. La quota di partecipazione è di euro 10 a persona adulta.

Sotto i 12 anni euro 5 (non consigliato a bambini sotto i 10 anni ed in generale a persone non abituati ad affrontare percorsi di medio livello). Meeting point alle ore 9:30 presso Bar Maurizio Scrivano a Solicchiata. (via nazionale Solicchiata 137). Oppure ore 10:10 direttamente inizio sentiero "Case Pirau". Necessaria la prenotazione attraverso messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico oppure consulta la pagina facebook Sharing Sicily. Numero massimo partecipanti 35. Numero minimo partecipanti 10. Escursione non consigliata per cardiopatici e chi soffre di malattie respiratorie. Attrezzatura scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento, k-way o poncho, acqua e pranzo a sacco.