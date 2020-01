La Natura che cura - Meditazione in movimento

La Natura che cura: uno spazio per scoprirsi, rallentare, prendersi un momento da dedicare alla cura e alla conoscenza di se stessi, attraverso un viaggio negli elementi della natura e gli archetipi corrispondenti. Domenica 26 gennaio entreremo in contatto con il metallo, associato al guerriero interiore, per scoprire, attivare e riequilibrare qualità come coraggio, determinazione, prontezza, forza, vitalità.

Saranno proposte pratiche di Mindfulness e di Biotransenergetica, in particolare la pratica psico-corporea "Corpo del Sogno" che, attraverso movimenti simbolici e suggestioni evocative, consente il contatto e il risveglio delle qualità archetipiche che vivono in noi. Il workshop è condotto dalle dottoresse Paola Parvati Camilleri, Monica Cerri e Greta Sammartano, psicologhe, specializzande in psicoterapia Transpersonale. Per info e prenotazioni 3492955736.