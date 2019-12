Spettacolo 'La rivincita della Befana'

Un nuovo, divertente spettacolo di burattini, LA RIVINCITA DELLA BEFANA, andrà in scena per due sole repliche sabato 4 gennaio alle ore 18.00, e la domenica mattina, 5 gennaio, alle ore 11.00, sul piccolo palcoscenico del Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, Già da qualche stagione, nel periodo natalizio, il pubblico del teatrino più piccolo della città ha seguito le buffe storie delle Famiglia Mastronardi, ideate e scritte da Letizia Catarraso.

Nel primo episodio della saga le divertenti gag nascono a causa dei camuffamenti multipli da babbi natale, questa volta sarà la Befana a dare il via ad una serie di esilaranti burle che metteranno sottosopra tutta la famiglia che si è trasferita, per le vacanze, in una casetta sul mare. Prima è Ingrid che, per accontentare il marito, si traveste da Befana per regalare il carbone al figlioletto monello, poi sarà la vecchietta più cara ai bambini, dopo le nonne, a stabilire le vecchie regole del gioco che si svolge ogni 6 gennaio in tutte le case del mondo. Ingresso unico 5 euro. Prenotare al 330843843.