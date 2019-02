La scienza delle streghe al Ludum

La scienza delle streghe. Domenica 17 febbraio dalle 16:30 arrivano le streghe al LUDUM. Un nuovo evento per grandi e bambini "La scienza delle Streghe" , Le piante delle , streghe, gli animali stregati, foto set. Un percorso antisuperstizione dove potrete rompere specchi, farvi passare gatti neri davanti, passare sotto le scale e altro ancora per dimostrare l'assurdità di credenze popolari. Inoltre gli esperimenti e le letture della strega barbuta e il mago DIMIS ospite d'onore con il suo spettacolo di illusioni magiche. Solo 6 € per ore di divertimento formativo, per tutta la famiglia. Riduzioni per bambini 3-6 anni, gratis sotto 3 anni. Solo 100 posti disponibili, prenotazione consigliata al 3485205905 o al 095382529.