La settima edizione del Catania Film Fest – Gold Elephant World Awards

E' giunto alla VII edizione il Catania Film Fest - Gold Elephant World Awards, il Festival che celebra il cinema indipendente, ideato e diretto da Cateno Piazza e organizzato da Alfiere Productions, con il patrocinio e la partnership di enti pubblici e privati. La locandina ufficiale, che rievoca “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, è stata realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Statale M.M. Lazzaro Sezione audiovisivo e multimediale, all'interno del progetto per l'alternanza scuola-lavoro.

Da mercoledì 18 a sabato 21 aprile, il Catania Film Fest si articolerà in quattro serate, durante le quali verranno proiettati in anteprima siciliana 3 lungometraggi e 15 cortometraggi in concorso. Fuori concorso, la proiezione de “Il Signor Rotpeter” di Antonietta De Lillo con Marina Confalone, un omaggio al racconto “Una relazione per un’Accademia” di Franz Kafka.

Faranno da cornice alcune importanti location come il Cinema Lo Pò (Catania, via Etnea 256), Liceo Artistico M.M. Lazzaro (Catania, via Generale Ameglio 15), Sisal Wincity (Catania, p.zza Trento 12), MA (Catania, via Vela 6).

Nei giorni di venerdì e sabato, si svolgerà Sisal Lounge: una serie di incontri che riunisce tutti i protagonisti dell'evento - giornalisti, artisti e super ospiti - per raccontare la città e raccontarsi attraverso le arti visive e sceniche legate alla cultura, al territorio e alla tradizione.

Anche quest'anno saranno numerosi gli ospiti di caratura nazionale che calcheranno la scena: Francesco Gabriele, regista; Angelica Germanà Bozza, regista; Valentina Lodovini, attrice; Roberto Cipullo, produttore; Fabio Boga, attore; Antonietta De Lillo, regista; Donatella Finocchiaro, attrice; Carolina Rey, cantante/conduttrice; Alice Caioli, cantante; Archinuè, band.

Non mancheranno importanti riconoscimenti di pregio: dal Premio “Miglior Film Europeo Indipendente”, al Premio “Miglior Cortometraggio Europeo”, fino ai Premi Speciali.

La giuria sarà così composta: “Tecnica” di qualità con De Lillo, Lodovini e Cipullo; “Giovani” con ben 50 meritevoli studenti liceali e universitari.

Nell'edizione 2017 Il Premio “Miglior Film” fu assegnato al documentario “Walls - Il mondo diviso” di Pablo Iraburu e Migueltxo Molina, mentre il Premio “Catania Cinema Europeo” venne consegnato all'attrice Violante Placido.



Programmazione:

- Mercoledì 18 aprile

Cinema Lo Pò ore 21

Cortometraggio “Sono un supereroe” di Nino Giuffrida

Lungometraggio “Senza fiato” di Raffaele Verzillo

- Giovedì 19 aprile

Liceo Artistico M.M. Lazzaro ore 10

Rassegna di cortometraggi

Cinema Lo Pò ore 21

Cortometraggi: “Cecilia’s affair” di Fabio Fagone, “Anniversary” di Angelica Germanà Bozza

Lungometraggio “Blue Hollywood” di Francesco Gabriele

- Venerdì 20 aprile

Liceo Artistico M.M. Lazzaro ore 10

Rassegna di cortometraggi

Sisal Wincity ore 17

Cinema Lo Pò ore 21

Cortometraggio “08 Giugno ’76” di Gianni Saponara

Lungometraggio “Chi salverà le rose?” di Cesare Furesi

- Sabato 21 aprile

Sisal Wincity ore 17

MA ore 18

Rassegna di cortometraggi

“Il bibliotecario” di Fabrizio Di Giovanni

“L'ombra delle muciare” di Marcello Mazzarella

“Come back” di Alessio Liguori

“A volte Dio” di Luigi Fedele

“Bitchboy” di Mans Berthas

“Fuecu e cirasi” di Romeo Conte

“Nel suo mondo” di Cristian Scardigno

“First in First Out” di Sacha Ferbus

“Il bacio” di Adriano Candiago

“Framed” di Marco Jemolo

“L’avenir” di Luigi Pane

“Il Signor Rotpeter” di Antonietta De Lillo (fuori concorso)

Cerimonia di premiazione e chiusura