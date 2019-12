La settimana con Libò

Lunedì 9 ore 18.00 Continua il nostro corso d'inglese per piccolini (0-6 anni) con Learn with Mummy Catania.

Martedì 10 ore 17.30 Schede tattili(falegnameria creativa dai 2 anni). Buonanotte, pecorella! Ho un segreto che ti vorrei dire: sai che conto le pecore prima di dormire? Eccoti una carezzina, sogni d’oro, a domattina!”. Il laboratorio di falegnameria per bambini che si propone ha lo scopo di permettere ai più piccoli, dai 2 anni in su, la libertà di scoprirsi capaci, di manipolare e costruire insieme ciò che normalmente trovano “già fatto”. L’incontro, della durata di un’ora, li vedrà alle prese con materiali di ogni tipo per costruire insieme le tavolette tattili degli animali! Saranno in grado di comprendere la bellezza dell’attesa e delle fasi che si succedono dando vita, pian piano, ad un’idea.

Partendo dalla lettura di Buongiorno, Buonanotte! (M. Mitchell, DeAgostini) e È la fattoria(la margherita edizioni)potranno conoscere il mondo degli animali per poi costruire le tessere da accarezzare. Il corso è rivolto a bambini dai 2 anni. Su prenotazione e a pagamento

Mercoledì 11 ore 17.30 Babbo Natale ha ricevuto un cane! Storie di Natale con Raimondo. Un pomeriggio freddo in città? Venite a farvi coccolare di storie con Raimondo! Racconterà storie e insieme vivremo un pezzetto di Natale. Per bambini dai 3 anni in sù, su prenotazione e a pagamento.

Giovedì 12 ore 17.30 Opera Lirica per bambini. Chi l'ha detto che l'opera lirica non è adatta ai bambini? Mettere in moto l'interesse e la curiosità dei bambini nei confronti della lirica proponendone una lettura interessante ed attuale. Probabilmente non è la forma d'arte più semplice da spiegare, perché è la più ricca e la più completa, ma se ben insegnata apre le menti alla scoperta di un mondo ricco, che educa alla bellezza. La Dichiarazione Generale per i Diritti Umani (1948, art. 27) riconosce ad ogni individuo il diritto di godere delle forme d’arte. Tale diritto tuttavia è riservato nei fatti solo a coloro che sono in grado di apprezzarne il valore, per cui appare oggi fondamentale coltivare la trasmissione alle giovani generazioni di un patrimonio culturale in grado di evitare l’appiattimento del gusto verso le forme artistiche, allargando in senso democratico l’accesso alle più alte espressioni della nostra cultura. Il progetto riconosce nell’opera lirica un bene artistico capace di avvicinare i giovani alle forme ed ai sentimenti della musica colta e propone un’esperienza formativa capace di favorire questo incontro attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva. Lo scopo del laboratorio è di diffondere la cultura dell’opera tra i più giovani, creando un percorso di avvicinamento all’opera stimolante e emozionale, per consentire loro di sviluppare una propria interpretazione. Incontro tenuta dalla musicista Giuliana Arcieri per bambini da 6 a 9 anni, a pagamento e su prenotazione.

Venerdì 13 ore 19.00 Vorrei dirti di e con Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti. Evento in collaborazione e presso Legatoria Prampolini. Sin dal principio ogni #parola ha avuto un significato, è stata un pensiero capace di creare il #mondo. Vorrei dirti è un incoraggiamento alla #fiducia, un viaggio poetico dentro la parola e dentro il #silenzio, che è il luogo privilegiato da cui le parole stesse vengono alla luce e iniziano a muoversi incontrandone altre. Vorrei dirti è una finestra sulla #bellezza della vita che svela al bambino di avere in sé un grande potere: quello di #costruire il mondo attraverso parole buone. Vorrei dirti è un viaggio poetico attraverso le parole che compongono il nostro mondo. Le parole sono articolazioni delicate che danno vita ad ogni cosa. Esse plasmano, smontano o ricreano incessantemente la realtà. Edizioni Fatatrac.

Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Ha scritto e illustrato libri per bambini con diverse prestigiose case editrici italiane e all’estero. Ha realizzato immagini, manifesti e allestimenti per istituzioni pubbliche e private. Numerosi i riconoscimenti tra i quali nel 2004, il premio Andersen “Miglior albo illustrato” con il libro Rinoceronte, nel 2009 e nel 1999 premio White Ravens (selezione dei 10 migliori titoli italiani) della Biblioteca internazionale di Monaco. Nel 2010 Premio Germoglindi carta con Buonanotte Isabella. Il suo ultimo libro è Cavaliere Souvenir ED.Artebambini (aprile 2012). Da tanti anni si occupa di letteratura per l’infanzia, illustrazione, educazione all’immagine e costruzione del libro con bambini e adulti. Dipinge, costruisce e modella, impasta, progetta. Cosetta Zanotti è nata a Brescia nel 1964. Ha scritto diversi libri e collaborato con “Il messaggero di sant’Antonio” e il “Messaggero dei Ragazzi” scrivendo articoli e racconti. Ha curato per San Paolo la collana “Parole per dirlo”. Accompagnano le autrici Angelica Sciacca della Libreria Vicolo Stretto e Legatoria Prampolini e le libraie della Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori

Sabato 14 ore 10.00 Il Kirigami e le creazioni Pop up.(Laboratorio per adulti). Il Kirigami è una tecnica orientale di intaglio e piegatura della carta per ottenere forme tridimensionali a partire da un unico foglio, senza asportare pezzi. La creazione dei vari soggetti, che prendono forma con l'apertura del foglio, necessita di specifici tagli e pieghe per ottenere il modello desiderato. Nel laboratorio di livello base è possibile conoscere le linee guida necessarie per apprendere questa affascinante tecnica e poter creare delle bellissime card personalizzate con effetto pop up e figure tridimensionali, grazie all'ausilio di semplici schemi. Durata lab: 2 ore circa Ciascun partecipante deve portare con sè esclusivamente un tappetino da taglio (per proteggere la superficie di lavoro) e un cutter di precisione (bisturi) per tagliare la carta. Incontro per adulti, a pagamento e su prenotazione.