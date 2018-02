La società storica catanese presenta: "La Dimora del Dandy"

Venerdì 23 febbraio, un nuovo concept sarà ospitato dalla Società Storica Catanese, in via Etnea 248: "La Dimora del Dandy", ideato da Lorena Lopis. Un inno alla grazia e all'incanto: un progetto nato dall' idea di voler riportare in auge, integrità ed essenza, esplorando nuovi confini, attraverso un luogo magico, quello della Società Storica Catanese, custode di antiche opere e del tempo vissuto.

"In un'epoca in cui l' inganno, prevarica sul vero, noi come un Dandy, evochiamo la bellezza e la gioia, accogliendovi nel nostro "TEMPIO", per celebrare il Culto dell’Arte... quì tutto è consentito e tutto può succedere...", spiega l'ideatrice.

Affascinanti muse, performance suggestive, musica da camera, nella splendida cornice di eroiche avventure, condurranno in un viaggio misterioso, per e, con il pubblico. "Quì il corpo non è oggetto ma estensione leggiadra, di un tempo nel tempo, quì la musica suona da un grammofono, quasi fosse il richiamo di romantiche memorie, di chi ha creato la storia e n'è diventato emblema".

Poesie; degustazione " Niuru d'Amuri", creative art; illustrazioni; il pubblico il nostro palcoscenico; la Casa Museo, la "Dimora del Dandy".

IL CAST: EXOTIC DANCERS: Giuditta Sin, Isabella Blackat, Federica Nocita

ACTORS: Carmelo Motta, Savi Manna

MUSICA DA CAMERA: Savi Manna (Violino), Sunny Rockefella (singer) Emmanuele Consoli (Sax )

CREATIVE DESIGNER Beatrice Rebecca Leonardi (Atelier Bea di Carta)

CREATURE ROMANTICHE : Gabriella Grasso, Gaia Furnari MUSE: Chiara Castro, Giusy Torrisi, Alesia Di Mauro

STAGE ASSISTANT: Daniele Andrea Gambino

ART DIRECTOR: Lorena Lopis CONSIGLIATO: Per essere in perfetto mood, post vittoriano e rendere il tutto ancor più surreale, siete invitati a sentirvi liberi di osare...

DRESS CODE• stravagante e bizzarro ( indossate un fiore all'occhiello se preferite...)

ORARI: APERTURA: 21,00 ESIBIZIONI: 22,30 CHIUSURA: 24,00 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

obbligatorio: € 15,00

su prenotazione € 5,00 rinfresco (calice di benvenuto e pinchos)