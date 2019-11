La Truccheria Cherie presenta “Il piacere è servito”

Un viaggio sensoriale per raggiungere il piacere, romantico, sensuale, estremo. Lontano dai tabù, i presenti scopriranno un menù fatto di toys &co., studiato per esplorare l’amore e condividere la passione più profonda. “Liberate i sensi e lasciarvi andare. Il piacere ve lo serviamo in un modo molto speciale.” Così Orazio Tomarchio invita tutti a scoprire un nuovo modo di avvicinarsi al mondo segreto dell’eros. Il padrone di casa ha creato una estensione del brand che si chiama Cherie HOT, la linea di accessori e sex toys di lusso e discreti per il piacere a 360°. Sabato inoltre ci sarà un ospite speciale Tiziana Russo, in arte ZouZou, che a Roma ha fondato la prima boutique italiana dedicata all’erotismo femminile e presenterà un menu degustazione dalle portate davvero uniche. Potrete assaporare anche la “pozione magica” mixology, un’alchimia di ingredienti scelti per quest’evento “rosso". Una serata speciale per riaccendere i sensi di tuttI, donne e uomini.