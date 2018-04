'La Zucca che suona' - Da Libò Libreria dei Ragazzi

L'Associazione "Terra di Crianza" propone un pomeriggio all'insegna del riciclo creativo con "La Zucca che suona!", laboratorio di strumenti musicali con materiali di riuso. Il significato sarà proprio nella loro creazione: un percorso di esperienze manuali, di scoperta di rumori e suoni. Maracas, shaker, nacchere... tutti facilmente riproducibili a casa.

Da Libò Libreria Dei Ragazzi e Degli Errori. Per bambini dai 4 anni in su. Prenotazione obbligatoria, contributo di partecipazione 10 euro. Per info e prenotazioni: Tel 095 2289249 - Email info@librerialibo.com.