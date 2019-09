Laboratori Teatrali. Per divertirsi, per apprendere giocando tecniche di comunicazione e abilità teatrali, per superare la timidezza o essere in sintonia con i compagni, per parlare ed esprimersi meglio, per imparare a costruire burattini e marionette, per essere tecnici o protagonisti insieme ad una compagnia ormai professionale di bambini, giovani e adulti, sono aperte da martedì 3 settembre le iscrizioni ai corsi, ai laboratori dell’Associazione “Percorsi Divertenti”, ormai arrivata al ventiduesimo anno di attività nella sede del Teatro Zig Zag di via Canfora 69, a Catania. La scuola, guidata da Filippo Aricò e Letizia Catarraso, organizza per i bambini dai 6 ai 12 anni il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 un laboratorio teatrale con spettacolo conclusivo, e per i ragazzi a partire dai 13 anni, una vera e propria scuola di teatro teorica e pratica il lunedì dalle 18.00 alle 20.00.