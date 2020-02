'Lettura Animata E Laboratorio Creativo - Uguaglianza di Genere'

Sabato 29 Febbraio ore 10.30 leggeremo insieme "Mary si veste come le pare" . La lettura animata rientra nel progetto "Raccontare la parità:educare alla parità di genere attraverso gli albi" di Tiziana Squillaci con la partecipazione di Ambulanza Letteraria. Il libro racconta la meravigliosa storia di Mary Edwards Walker, che venne al mondo nel 1832 e a ventitré anni si laureò in medicina e diventò chirurgo, quando si pensava che potessero esserlo solo gli uomini. Ma il più scandaloso dei suoi atteggiamenti era il fatto che indossasse i pantaloni. " io non indosso abiti da uomo, indosso semplicemente i miei abiti" amava ripetere. Una storia di coraggio e ostinazione della quale crediamo di sentire ancora il bisogno.