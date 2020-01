Ricreazioni - Laboratorio a cura di Orazio Condorelli

Il Teatro Machiavelli in collaborazione con l'APS Ingresso Libero, la Fondazione Lamberto Puggelli, l'Università degli studi di Catania PRESENTA RICREAZIONI - Laboratorio di ricreazione scenica e drammaturgica. Ricreazioni è un laboratorio teatrale che fonda la propria pratica e il proprio metodo sulla reinvenzione dei classici. Spesso i teatri consegnano un'idea vecchia, superata, dei testi antichi; un'idea che si avvicina molto di più alla “tortura” piuttosto che alla vita e al fuoco rivoluzionario che essi incarnano. I partecipanti al laboratorio verranno guidati passo passo in un processo che tenterà di ricongiungere la tradizione alla contemporaneità. Giochi e pratiche teatrali, riscrittura ed esercizi di micro-drammaturgia, costituiranno uno stimolo per l'immaginazione, per esplorare le opportunità di vita che costantemente dimentichiamo di avere. DOCENTE: Orazio Condorelli. INCONTRI: lunedì h 20.45/22.45. PROVA APERTA: lunedì 30 settembre 2019. COSTO: 50€ mensili. Per info e prenotazioni: 329 30 55 334.