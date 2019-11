Laboratorio 'Tarocchi - Il viaggio delle tradizioni'

"TAROCCHI, IL VIAGGIO DELLE TRADIZIONI". Laboratorio esperienziale presso OPEN Via Porta di ferro, 38, 95131 Catania. Dal 23 Novembre al 15 Febbraio a cura di Lidia Papotto E' necessaria la prenotazione. Il nostro laboratorio: I Tarocchi sono un libro muto strutturato per immagini archetipiche, un ponte tra intuito e ragione, inconscio e conscio che ci consente di approfondire un dialogo con noi stessi/e. In questo laboratorio esperienziale sarà affrontato lo studio delle Lame degli Arcani Maggiori dei Tarocchi marsigliesi restaurati da A. Jodorowsky e Marianne Costa. Attraverso la loro simbologia le carte ci condurranno dentro un Universo denso di immagini e linguaggi; un libro muto visionario ed estetico, una foresta di segni, colori e strade percorse da numerose tradizioni e scuole esoteriche nel corso dei secoli.

Ogni Arcano nasconde una pluralità di significati, parla alla nostra anima e svela i percorsi per innalzarla. Intuizione e ascolto sono alla base di questo affascinante viaggio che ci impone costantemente di superare i nostri limiti. Durante il laboratorio approfondiremo le relazioni tra le carte, analizzeremo i simboli, i numeri, i colori, le posizioni. Daremo spazio alle nostre intuizioni dialogando, attraverso gli Arcani, con gli archetipi che ci abitano. Cercheremo di acquisire le basi per iniziare ad osservare, accogliere, sentire i Tarocchi e il nostro cuore. L'intento è favorire le condizioni per un lavoro personale, diverso per ognuno di noi attraverso una parte teorica e una parte esperenziale. Per info e prenotazioni scriveteci in privato alla pagina FB Donne di Fuora. Telefono: 3926442441.