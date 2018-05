'Trekking e passeggiata' al Lago Gurrida

Tra specchi d’acqua meravigliosi ed il cinguettio degli uccelli, goditi il prossimo 2 giugno 2018 una passeggiata intorno al lago Gurrida. Il sentiero intorno al Lago si potrà effettuare anche in bicicletta, sia con la propria che a noleggio (da prenotarsi entro martedi 30 maggio). Sarà possibile trattenersi a pranzo per degustare prodotti tipici del territorio. Per info e prenotazioni: 342 3635057o https://m.facebook.com/aziendagurrida.