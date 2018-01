'IBeddi musicanti di Sicilia' LIVE a Land - La Nuova Dogana

Giovedì 4 gennaio 2018 appuntamento a LAND - La Nuova Dogana con lo spettacolo acustico a tema natalizio de I Beddi musicanti di Sicilia.

Lo spettacolo è impreziosito dalla presenza di parti recitate, intimamente connesse con i canti e le pastorali strumentali interpretate dal gruppo, come fossero ricami di una stoffa, realizzati a mano. "E falla bella la ninnaredda" racconta della nascita del bambin Gesù, il Dio di Abramo che si fa uomo, uomo vero in carne ed ossa. Lo stesso Dio che la mente umana non può nemmeno lontanamente contemplare, decide di rivelarsi, di farsi comprendere condividendo l’essenza della sua creatura, condividendo le passioni del genere umano, le gioie e i dolori di una esistenza terrena limitata nel tempo.



Mimì Sterrantino | voce, chitarre, mandolino, armonica, marranzano. Giampaolo Nunzio | voce, organetto, zampogna, fiati, mandolino, marranzano. Davide Urso | voce, tamburi a cornice, mandolino, marranzano. Pier Paolo Alberghini - contrabbasso. Alessio Carastro | percussioni.

DEGUSTAZIONE. A fine spettacolo ci sarà un momento di convivio con la degustazione di vino offerto da una cantina siciliana. INGRESSO UNICO € 8,00. PREVENDITA: • LAND La Nuova Dogana Catania, tel. 0955874526.