Lautari LIVE al Mit

MIT Musica Intrattenimento Teatro presenta i LAUTARI al Piccolo Teatro della Città. Una band che non ha bisogno di molte presentazioni nella nostra Catania e che torna in città, presentando il loro ultimo lavoro: FORA TEMPU. Trenta lunghi anni di musica insieme. La tradizione è stata la loro fonte, l'innovazione il loro obiettivo. Tra concerti, teatro e danza hanno collaborato con una miriade di artisti, toccando una vasta gamma di stili pur rimanendo fedeli al loro suono e ai loro strumenti acustici. Hanno all'attivo sei album.

Pigri, ma inarrestabili. Dopo 5 anni dall'uscita dell'ultimo album, venuti a conoscenza della programmazione di #MIT, non hanno saputo resistere alla tentazione di proporre un loro spettacolo, in una cornice così intima e congeniale alla loro musica. Il problema era: bisogna presentare qualcosa di nuovo. Un nuovo disco? Problema risolto: la parte inarrestabile dei Lautari si è messa al lavoro e, come per magia, il nuovo cd è quasi pronto. Ovviamente il titolo è uscito fuori da se. FORA TEMPU.

INFO CONCERTO 2 Febbraio 2019_ Piccolo Teatro della Città di Catania FORA TEMPU dei Lautari. Apertura ore 20.00. Inizio live 21.00. L'evento è a cura di MIT Musica Intrattenimento Teatro. www.mit-mit. info@mit-mit.it. La prevendita è attiva presso il Teatro Brancati di Catania Via Sabotino, 4, 95129 Catania CT - 095 530153.